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Высшее Образование в Казахстане 2017

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DOI
https://doi.org/10.1787/9789264289666-ru
Authors
OECD
Tags
Reviews of National Policies for Education

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Cite this content as:

OECD (2018), Высшее Образование в Казахстане 2017, Reviews of National Policies for Education, JSC Information-Analytic Center, Astana, https://doi.org/10.1787/9789264289666-ru.
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