Высшее Образование в Казахстане 2017

Политика в области высшего образования является ключевым фактором обучения в течение всей жизни и особенно важна ввиду увеличения доли взрослого населения во многих странах. Высшее образование является основным драйвером экономической конкурентоспособности в условиях глобально расширяющейся экономики знаний, а также способствует социальному единению и благополучию. Страны все больше осознают, что высшим учебным заведениям необходимо развивать навыки, необходимые для поддержки конкурентоспособной исследовательской базы в глобальном масштабе и распространения знаний на благо общества. За последние десять лет система высшего образования Казахстана достигла прогресса. Тем не менее, существуют возможности для обеспечения рынка труда необходимыми навыками и поддержки экономического роста через исследования и инновации.

При изучении системы высшего образования в Казахстане настоящий доклад основывается на совместном обзоре ОЭСР/Всемирного банка 2007 года «Обзор национальной политики в области образования: высшее образование в Казахстане 2007 год». В каждой главе представлен анализ результатов, достигнутых за последнее десятилетие в основных областях, рассмотренных в Страновом обзоре за 2007 год. Страновой обзор включает главы по качеству и актуальности, доступности и равенству, интернационализации, научно-исследовательской и инновационной деятельности, финансированию и управлению. В Страновом обзоре также рассматриваются ответные политические меры на прогрессирующую динамику высшего образования и более широкие социально-экономические изменения.