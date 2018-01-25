Политика в области высшего образования является ключевым фактором обучения в течение всей жизни и особенно важна ввиду увеличения доли взрослого населения во многих странах. Высшее образование является основным драйвером экономической конкурентоспособности в условиях глобально расширяющейся экономики знаний, а также способствует социальному единению и благополучию. Страны все больше осознают, что высшим учебным заведениям необходимо развивать навыки, необходимые для поддержки конкурентоспособной исследовательской базы в глобальном масштабе и распространения знаний на благо общества. За последние десять лет система высшего образования Казахстана достигла прогресса. Тем не менее, существуют возможности для обеспечения рынка труда необходимыми навыками и поддержки экономического роста через исследования и инновации.
При изучении системы высшего образования в Казахстане настоящий доклад основывается на совместном обзоре ОЭСР/Всемирного банка 2007 года «Обзор национальной политики в области образования: высшее образование в Казахстане 2007 год». В каждой главе представлен анализ результатов, достигнутых за последнее десятилетие в основных областях, рассмотренных в Страновом обзоре за 2007 год. Страновой обзор включает главы по качеству и актуальности, доступности и равенству, интернационализации, научно-исследовательской и инновационной деятельности, финансированию и управлению. В Страновом обзоре также рассматриваются ответные политические меры на прогрессирующую динамику высшего образования и более широкие социально-экономические изменения.
Высшее Образование в Казахстане 2017
Abstract
Политика в области высшего образования является ключевым фактором обучения в течение всей жизни и особенно важна ввиду увеличения доли взрослого населения во многих странах. Высшее образование является основным драйвером экономической конкурентоспособности в условиях глобально расширяющейся экономики знаний, а также способствует социальному единению и благополучию. Страны все больше осознают, что высшим учебным заведениям необходимо развивать навыки, необходимые для поддержки конкурентоспособной исследовательской базы в глобальном масштабе и распространения знаний на благо общества. За последние десять лет система высшего образования Казахстана достигла прогресса. Тем не менее, существуют возможности для обеспечения рынка труда необходимыми навыками и поддержки экономического роста через исследования и инновации.
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