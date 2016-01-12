OECD Reviews of School Resources: Kazakhstan 2015

Эффективное использование школьных ресурсов является приоритетной политикой в странах ОЭСР. В

Страновом обзоре ОЭСР: Эффективность использования ресурсов в школах

раскрываются возможности

управления, распределения, использования и менеджмента ресурсов для повышения качества, равенства и

эффективности школьного образования.

Данный выпуск Обзора учитывает в анализе четыре типа ресурсов: финансовые ресурсы: например,

государственное финансирование школ; человеческие ресурсы: учителя, школьные директора, работники

отделов и управлений образования; материально-технические ресурсы: месторасположение, здания школ и их

оснащение, а также другие ресурсы такие как количество учебных часов.

Этот Обзор предоставляет своевременные рекомендации органам управления и образовательному сообществу.

Серия публикаций по данному проекту включает страновые отчеты и тематические сборники.

Содержание

Глава 1. Школьное образование в Казахстане

Глава 2. Управление использованием школьных ресурсов в Казахстане

Глава 3. Распределение школьных ресурсов в Казахстане

Глава 4. Использование школьных ресурсов в Казахстане

Глава 5. Менеджмент школьных ресурсов в Казахстане