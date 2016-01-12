OECD Reviews of School Resources: Kazakhstan 2015

Эффективное использование школьных ресурсов является приоритетной политикой в странах ОЭСР. В
Страновом обзоре ОЭСР: Эффективность использования ресурсов в школах
раскрываются возможности
управления, распределения, использования и менеджмента ресурсов для повышения качества, равенства и
эффективности школьного образования.
Данный выпуск Обзора учитывает в анализе четыре типа ресурсов: финансовые ресурсы: например,
государственное финансирование школ; человеческие ресурсы: учителя, школьные директора, работники
отделов и управлений образования; материально-технические ресурсы: месторасположение, здания школ и их
оснащение, а также другие ресурсы такие как количество учебных часов.
Этот Обзор предоставляет своевременные рекомендации органам управления и образовательному сообществу.
Серия публикаций по данному проекту включает страновые отчеты и тематические сборники.
Содержание
Глава 1. Школьное образование в Казахстане
Глава 2. Управление использованием школьных ресурсов в Казахстане
Глава 3. Распределение школьных ресурсов в Казахстане
Глава 4. Использование школьных ресурсов в Казахстане
Глава 5. Менеджмент школьных ресурсов в Казахстане