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OECD Reviews of School Resources: Kazakhstan 2015

(Russian version)
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DOI
https://doi.org/10.1787/9789264250994-ru
Authors
OECD, The World Bank
Tags
OECD Reviews of School Resources

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Cite this content as:

OECD/The World Bank (2016), OECD Reviews of School Resources: Kazakhstan 2015: (Russian version), JSC Information-Analytic Center, Astana, https://doi.org/10.1787/9789264250994-ru.
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