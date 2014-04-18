Антикоррупционные реформы в Таджикистане

За последние несколько лет заявленная политическая воля к борьбе с коррупцией привела к появлению в Таджикистане ряда инициатив, которые, в случае их эффективной реализации, могли бы внести серьезный вклад в развитие антикоррупционной системы в стране. После истечения срока действия первой антикоррупционной национальной стратегии была разработана и своевременно принята новая стратегия противодействия коррупции на 2013-2020 годы. Однако трудно судить, насколько она была основана на результатах мониторинга предыдущей стратегии и целостного исследования коррупции, поскольку в документе нет ссылок ни на то, ни на другое. Сама стратегия, план действий по ее реализации и механизмы ее мониторинга и контроля содержат определенные недостатки, которые могут создать проблемы для ее эффективной реализации.