Антикоррупционные реформы в Таджикистане

Таджикистан уделяет особое внимание мониторингу реализации существующей Антикоррупционной стратегии на 2013-2020 годы и Плана действий по ее реализации. Агентство по государственному финансовому контролю и противодействию коррупции, ответственное за мониторинг, предприняло определенные шаги по укреплению этого механизма мониторинга, такие как введение более частого, ежегодного мониторинга вместо двухгодичного, и административной ответственности за невыполнение мер, предусмотренных государственными антикоррупционными программами и планами их реализации. Однако в докладе отмечается, что в целом мониторинг, а также реализация вышеупомянутых документов антикоррупционной политики нуждаются в более тщательном совершенствовании с акцентом на качество и аналитическое содержание.