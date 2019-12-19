УСИЛЕНИЕ СИСТЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ В МОЛДОВЕ

Цель данного отчета – содействовать развитию хорошей системы экономического регулирования (СЭР) водоснабжения и водоотведения (ВСиВО) в Республике Молдова (далее кратко – Молдова). Действующая отраслевая политика требует значительной модернизации, оптимизации и развития ВСиВО, повышений эффективности эксплуатации (сокращения доли воды, которая не приносит дохода, и численности персонала на тысячу абонентов и т.д.) – в соответствии с международными и отечественными обязательствами страны (включая Соглашение об ассоциации с ЕС, Цели устойчивого развития, Парижское соглашение по климату и национальную стратегию по водоснабжению и водоотведению). В отчете предложены пути и средства усиления способности правительства Молдовы обеспечить надлежащее регулирование сектора и способности операторов достичь более высоких стандартов предоставления услуг ВСиВО при обеспечении их ценовой доступности. Такие изменения не могут произойти за ночь, они потребуют системы экономического регулирования, способствующей ценовой доступности ВСиВО, полному покрытию затрат операторов и обслуживанию долга, а также движению по реалистичному пути улучшения показателей деятельности организаций водоснабжения и водоотведения.