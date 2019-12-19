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УСИЛЕНИЕ СИСТЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ В МОЛДОВЕ

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DOI
https://doi.org/10.1787/0c3efabd-ru
Authors
OECD
Tags
OECD Studies on Water
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Cite this content as:

OECD (2019), УСИЛЕНИЕ СИСТЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ В МОЛДОВЕ, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/0c3efabd-ru.
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