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Обзор системы социальной защиты Кыргызстана

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DOI
https://doi.org/10.1787/9789264305656-ru
Authors
OECD
Tags
OECD Development Pathways
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Cite this content as:

OECD (2018), Обзор системы социальной защиты Кыргызстана, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/9789264305656-ru.
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