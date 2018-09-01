Социальная защита лежит в основе развития республики Кыргызстан и остается приоритетом государственной политики. В настоящее время пенсионное обеспечение пожилых людей является всеобщим, а для охвата широкого спектра рисков существует большое число накопительных и не накопительных программ. Кыргызстану удалось сохранить пособия, существовавшие в советское время, и при этом внедрить программы, необходимые для перехода к рыночной экономике. Однако серьезные финансовые трудности сократили охват этими новыми механизмами и ограничили их способность адаптироваться к таким проблемам, как бедность, повсеместная неформальная занятость и эмиграция.

Обзор системы социальной защиты Кыргызстана выходит в то время, когда дисбаланс и раздробленность в системе обеспечения социальной защиты снижают эффективность и ставят под угрозу ее долгосрочную устойчивость. В настоящем обзоре предлагается системный подход к решению этих проблем в соответствии с обязательствами Правительства Кыргызстана по созданию согласованной и широкомасштабной системы социальной защиты. В нем содержится анализ как текущих проблемы, стоящих перед Кыргызстаном, так и проблем, с которыми ему предстоит столкнуться в будущем, а также возможностей их решения, посредством реализации существующих программ социальной защиты. Вместе с тем обзор рассматривает вопросы, связанные с обеспечением финансирования социальной защиты и существующей институциональной структурой данного сектора. В заключение предложена конкретная стратегия создания системы социальной защиты и определены шаги на пути оптимизации программ, являющихся ее основными компонентами.