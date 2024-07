L'objectif principal du mandat du CSAO est de contribuer à l'efficacité des actions entreprises par ses membres en leur fournissant des données et des analyses éclairées et en facilitant le dialogue stratégique, afin d'aider à mieux anticiper les transformations dans la région et leurs impacts territoriaux. Les résultats du CSAO alimentent les processus de formulation de politiques contextualisées en tant que leviers pour l'intégration régionale, le développement durable et la stabilité.

Nos Membres se réunissent une fois par an dans le cadre du Groupe d’orientation politique (GOP). Ce dernier définit les orientations stratégiques, approuve le programme de travail et le budget, ainsi que les rapports d’activités et financiers. Les Membres assurent le bon fonctionnement du CSAO à travers leurs contributions financières. Ils désignent en leur sein le Président honoraire du CSAO, qui est actuellement Hadizatou Rosine Sori-Coulibaly. Le Secrétariat du CSAO assure l’exécution du programme de travail.

Nos membres et partenaires financiers sont l'AFD (Agence française de développement), l'Autriche, la Belgique, le Canada, le CILSS (Comité permanent inter-États de lutte contre la sécheresse dans le Sahel), la Commission de la CEDEAO (Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest), la Commission européenne, l'Espagne, les États-Unis, la France, la GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit), le Luxembourg, les Pays-Bas, la Suisse et la Commission de l'UEMOA (Union économique et monétaire ouest-africaine).