Sibiri Jean Zoundi a rejoint l'OCDE en 2006. De 2006 à 2014, il a été Chef d'Unité en charge de la gouvernance régionale de sécurité alimentaire et nutritionnelle au Secrétariat du Club du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest (CSAO/OCDE). De 2015 à mai 2023, il a été Directeur adjoint du Secrétariat du CSAO , cumulativement avec ses fonctions de chef d'unité, avant de devenir Directeur ad intérim en juin 2023.

Avant de rejoindre l'OCDE, M. Zoundi a été Directeur de recherche de 1984 à 2005 à l'Institut de l'Environnement et des Recherches Agricoles (INERA) du Centre National pour la Recherche Scientifique et Technologique (CNRST) au Burkina Faso.

De nationalité Burkinabé, M. Zoundi est titulaire d'un diplôme d'ingénieur en développement rural, d'un Master en écologie tropicale et d'un doctorat en sciences biologiques appliquées. Il est auteur et co-auteur de plus cinquantaine d'articles scientifiques et de trois livres sur diverses questions de développement rural et agricole en Afrique subsaharienne.