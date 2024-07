D’ici 2050 la population africaine devrait doubler, ainsi que la proportion de personnes en âge de travailler. La jeunesse africaine détient la clé de son développement à venir, mais le manque d’emplois de qualité représente un défi majeur. Quels sont les prérequis nécessaires pour l’émergence d’un écosystème entrepreneurial inclusif pour les femmes et les jeunes en Afrique de l’Ouest ?

Nous en discutons avec Mme Seynabou Dia Sall, fondatrice et CEO de Global Mind Consulting ainsi qu’ambassadrice du réseau Women in Africa. Elle figure également parmi les 40 femmes africaines les plus inspirantes dans les métiers de la communication et des médias.

Cet épisode est animé par Mme Mame Diarra Diop. Mame est journaliste-productrice radio au Mali.

Pour en savoir plus sur nos travaux, veuillez consulter : www.oecd.org/fr/csao

