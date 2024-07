Hadizatou Rosine Sori-Coulibaly est la Présidente honoraire du Club du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest.

Mme Sori-Coulibaly a rejoint le CSAO en 2023, après 35 ans d’engagement professionnel dans des travaux liés au développement durable, aux réformes économiques, au dialogue politique et à la conduite de programmes d'aide humanitaire et de redressement. Sa riche expérience l'a amenée à travailler avec des gouvernements ainsi qu'avec des organisations internationales et de la société civile.

De 2016 à 2019, Madame Sori-Coulibaly a été Ministre de l’Économie, des Finances et du Développement et brièvement Ministre des Affaires Étrangères en 2022 du Burkina Faso, son pays. Elle a entrepris des réformes novatrices en matière de planification économique, de fiscalité, de budget et de passation de marchés et a assuré la supervision stratégique de la coordination des activités de développement. Elle a également encouragé un dialogue constructif avec la communauté des donateurs. Afin de récompenser ses réalisations en tant que Ministre, elle a reçu le prix 2018 du leadership féminin lors du Rebranding Africa Forum et a été reconnue par l'Africa Performance Index (API) comme la meilleure Ministre des Finances d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale en 2017. Elle a également reçu une distinction de mérite en tant qu'officier de l'Ordre national du Burkina Faso.

Avant de rejoindre le gouvernement burkinabè, elle a occupé de hautes fonctions aux Nations Unies où elle a servi pendant 20 ans, notamment en tant que Secrétaire Générale Adjointe et Représentante Spéciale du Secrétaire Général des Nations unies en Guinée-Bissau (2019-2020), et Représentante Spéciale Adjointe au Burundi. Elle a également occupé des postes de Coordonnatrice des Nations Unies, de Coordonnatrice Humanitaire et Répondant de la Sécurité du système des Nations Unies, et enfin de Représentante Résidente Adjointe du PNUD.

Elle a également travaillé en étroite collaboration avec des organisations de la société civile, notamment en tant que Secrétaire Générale de l'Union des Femmes du Burkina Faso à Ouagadougou et directrice de publication du journal Femmes solidaires. Elle a été membre de plusieurs Conseils d’Administration et Conseils de Gouverneurs d'organisations nationales, régionales et internationales.

Madame Sori-Coulibaly est titulaire d’un DEA en macro-économie et planification et d’un DESS en économie du Développement. Elle est également titulaire de certificats de formation des Nations Unies sur la gestion de la sécurité, le harcèlement sexuel, le genre, l’éthique et le respect envers les personnes porteuses de handicap.