Activisme climatique : cartographie des ressources naturelles et des savoirs locaux

Le Tchad possède un environnement particulièrement dégradé. Dans cet épisode, Mme Hindou Oumarou Ibrahim, géographe et activiste climatique nous parle de son action : aider les communautés tchadiennes à cartographier leurs ressources naturelles en puisant dans les savoirs locaux. Cette démarche promeut la bonne gouvernance en matière d'accès aux ressources et vise à apaiser les tensions intercommunautaires. Son Association « Femmes Peules et Peuples Autochtones du Tchad (AFPAT) » se consacre aux droits des femmes et à la protection de l'environnement. Elle est coprésidente du Forum international des peuples autochtones sur le changement climatique.

L’épisode est animé par Mme Mame Diarra Diop, journaliste-productrice radio au Mali.

Pour en savoir plus sur nos travaux, veuillez consulter : www.oecd.org/fr/csao

Chad is facing severe environmental degradation. In this episode, we talk to geographer and activist Hindou Oumarou Ibrahim, about her work helping Chadian communities to map their natural resources by tapping into local knowledge. This approach promotes good governance in terms of access to resources and aims to ease inter-community tensions.

Ms. Oumarou Ibrahim's Association of Fulani Women and Indigenous Peoples of Chad (AFPAT), focuses on women’s rights and environmental protection. She is co-chair of the International Indigenous Peoples’ Forum on Climate Change.



This episode is hosted by Mame Diarra Diop, radio journalist and producer in Mali.

To find out more about our work, please visit: www.oecd.org/swac