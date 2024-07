Renforcer l’analyse des questions de genre : le rôle des organisations de femmes

S’il est déjà extrêmement difficile d’accéder à des données fiables dans les zones de conflit, il l’est encore plus d’obtenir des données ventilées par sexe. Dans cet épisode, Ornella Moderan, spécialiste des questions de genre et chercheuse associée au sein de l’Unité de recherche sur les conflits de l’Institut Clingendael, explique le rôle essentiel des organisations de femmes pour permettre une compréhension plus riche et nuancée des dynamiques de genre en période de conflit. Elle préconise en outre une approche de recherche plus consultative, afin de faire entendre la voix de tous ceux et celles restés en marge et de contribuer ainsi à des politiques mieux adaptées aux besoins de tous et toutes, dans toute leur diversité. Notre hôte, Mame Diarra Diop, est journaliste et productrice radio au Mali. Pour en savoir plus sur nos travaux, consulter : www.oecd.org/fr/csao

Accessing reliable data in conflict-affected areas is a major challenge and one that is exacerbated when seeking gender-disaggregated data. Join us with Ornella Moderan, as she explains the critical role women’s organisations play in providing a more diverse and nuanced understanding of gender dynamics in times of conflict. She calls for a consultative approach to research that allows the voices of those in the margins to be heard and contributes to policies that are better adapted to different people's needs. Ornella Moderan is a gender expert and Research Associate Fellow with Clingendael’s Conflict Research Unit. Our host for this podcast episode is Mame Diarra Diop. She is a radio journalist and producer in Mali.

To learn more about our work, please visit: www.oecd.org/swac