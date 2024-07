La direction des affaires financières et des entreprises élabore des normes internationales et fournit des données et des analyses, des conseils sur les politiques publiques, une assistance technique et un renforcement des capacités afin d'aider les pays à promouvoir les entreprises responsables et les marchés efficaces pour des économies durables. Nous favorisons le dialogue, la recherche de consensus et la coopération en réunissant les parties prenantes, notamment les décideurs politiques, les régulateurs de marché, les chefs d'entreprise et les investisseurs, les travailleurs et la société civile dans les domaines de la politique financière et des affaires. Nous travaillons à l'élaboration de meilleures politiques en matière de lutte contre la corruption, de concurrence, de gouvernance d'entreprise, de marchés financiers et de capitaux, d'éducation financière et de protection des consommateurs, d'investissement et d'infrastructure, de pensions et d'assurance, et de conduite responsable des entreprises.

La direction est chargée d'élaborer et de superviser plus de 20 normes internationales qui constituent des références mondiales. Il s'agit notamment des Principes de gouvernance d'entreprise du G20 et de l’OCDE, des Principes de haut niveau du G20/OCDE sur la protection financière des consommateurs, de la Convention de l’OCDE sur la lutte contre la corruption, de la Déclaration de l'OCDE sur l'investissement international, et des Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales sur la conduite responsable des entreprises.