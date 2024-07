M. Çelik dirige les secrétariats du Comité des marchés financiers, du Comité de la gouvernance d’entreprise et du Comité des assurances et des pensions privées de l'OCDE, qui sont les gardiens de normes internationales en matière d’affaires et de finance. Ces normes comprennent les Principes de gouvernance d'entreprise du G20 et de l'OCDE, les Principes de haut niveau du G20 et de l'OCDE sur la protection des consommateurs de produits financiers, les Principes fondamentaux de l'OCDE sur la réglementation des pensions privées, et les Lignes directrices de l'OCDE sur la gouvernance d'entreprises publiques. Les comités entretiennent également des relations étroites avec de nombreux pays non membres de l'OCDE dans le cadre de programmes régionaux en Asie, en Amérique latine et dans la région MENA, ainsi que dans le cadre de projets d'assistance technique par pays. La Division produit le Rapport sur la dette mondiale, les Perspectives sur les pensions, le Moniteur des risques du crédit à la consommation, le Rapport mondial sur la durabilité des entreprises, le PISA sur l’éducation financière et le Recueil sur la propriété et la gouvernance des entreprises publiques. M. Çelik est l'auteur de nombreuses publications sur la gouvernance d'entreprise, les investisseurs institutionnels et les marchés de capitaux. Avant de rejoindre l'OCDE, il a travaillé à l’Autorité des marchés de capitaux de Turquie, où avait la charge de superviser des introductions en bourse, des fusions et des acquisitions et d’examiner des rapports financiers d’entreprises.