Elle contribue également à des initiatives à l'échelle de l'OCDE, notamment des chantiers horizontaux sur la mobilisation de l'investissement pour les ODD et le changement climatique, les chaînes de valeur mondiales et les contributions de l'OCDE au G20.

Avant de rejoindre l'OCDE en 2014, Mme Novik était ambassadrice et directrice des affaires économiques multilatérales à la Direction de l'économie du ministère chilien des Affaires étrangères et du Commerce. Au cours de cette période, elle a représenté le Chili dans des organisations internationales, telles que l'OMC, l'OCDE et en tant que haut fonctionnaire (SOM) à l'APEC, et a agi en tant que Sherpa du pays au G20 au cours de l'année 2012. Elle a également dirigé et supervisé des négociations au nom du Chili dans les domaines de l'investissement et des services, avec la Chine, l'Australie, le TPP, l'Alliance du Pacifique et le MERCOSUR, entre autres, et a participé à l'adhésion du Chili à l'OCDE, en particulier dans les domaines de l'investissement et du commerce.

Mme Novik, de nationalité chilienne, est titulaire d'une licence en commerce et administration de l'Universidad Catolica de Valparaiso (Chili) et d'une maîtrise en affaires internationales, développement économique et politique de l'université de Columbia (États-Unis).