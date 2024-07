Julia Fromholz

La Division assure le secrétariat du Groupe de travail de l'OCDE sur la corruption, qui surveille la mise en œuvre de la Convention de l'OCDE sur la lutte contre la corruption d'agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales, un accord international juridiquement contraignant, et des instruments qui s'y rapportent. La Division s'engage également dans le dialogue et la formation avec les entreprises, les organisations de la société civile et les pays non-membres afin d'encourager l'adoption de lois et de politiques anti-corruption. Avant de rejoindre l'OCDE en 2024, Mme Fromholz a passé vingt ans dans la société civile, le monde universitaire et le Département d'État américain, où elle a dirigé des programmes et élaboré des politiques sur l'État de droit et les droits de l'homme internationaux, après avoir commencé sa carrière en tant que consultante en gestion et avocate dans le secteur privé.