Réseau des agences de promotion de l’investissement

Le Réseau des API de l'OCDE, créé en 2016, est un catalyseur de progrès et d'excellence dans le domaine de la promotion et de la facilitation de l'investissement. Les principaux objectifs du Réseau sont les suivants :

Créer une communauté de praticiens de la promotion de l'investissement partageant les mêmes idées et désireux de s'engager dans des discussions, des échanges et des partages d'expérience.

Bénéficier de l'expertise de l'OCDE pour rassembler, construire et utiliser des connaissances et des analyses fondées sur des données probantes sur la promotion de l'investissement et les sujets politiques connexes.

S'engager activement avec une communauté plus large de décideurs politiques et d'API, ainsi qu'avec d'autres domaines d'expertise de l'OCDE.

Au fil du temps, le réseau des API s'est imposé comme un forum important pour l'échange et le réseautage entre les praticiens des API de l'OCDE et d'ailleurs. Les discussions thématiques, qui ont lieu lors de webinaires spéciaux et de réunions annuelles chaque automne, font progresser la compréhension collective sur des questions d'intérêt commun et facilitent les échanges sur les meilleures pratiques.

Le réseau des API de l'OCDE est présidé par Achim Hartig, directeur général de Germany Trade and Invest, et conseillé par un groupe directeur composé des API de l'Australie, de la République tchèque, de la Finlande, de l'Irlande, de la Lituanie, du Luxembourg, de la Suède, du Royaume-Uni et des États-Unis.