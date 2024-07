Ori Schwartz

Avant de rejoindre l'OCDE, M. Schwartz était conseiller juridique principal et chef du département juridique du ministère israélien de la Santé. Auparavant, M. Schwartz a été conseiller juridique principal et chef du département juridique de l'Autorité israélienne de la concurrence (ICA) (2011-18), supervisant toutes les questions relatives à la politique de concurrence, à l'application et à la réglementation, et a également occupé le poste de directeur général par intérim de 2015 à 2016. M. Schwartz a précédemment travaillé à l'ICA en tant que chef d'équipe pour les secteurs des communications et du commerce de détail (2008-11), avocat pour le secteur des communications et du commerce de détail (2007-08) et en tant qu'avocat dans le secteur privé (2002-06). Il est titulaire d'une maîtrise en droit de l'Université hébraïque (Jérusalem) et d'une deuxième maîtrise en droit européen et en économie de l'Université de Hambourg.