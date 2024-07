Nicolas Pinaud

Il supervise aussi la fonction de communication de la Direction. Il est le chef de la délégation de l'OCDE auprès du groupe de travail sur les infrastructures du G20 et du groupe de travail anti-corruption du G20, ainsi qu'auprès du Groupe d'action financière (GAFI).

Nicolas est un fonctionnaire de longue date de l'OCDE, qu'il a rejoint en 2002. Il a d'abord travaillé au Centre de développement sur les questions d'interdépendance macroéconomique Nord-Sud et Sud-Sud, sur le développement des marchés financiers dans les économies de marché émergentes, et a fait partie de l'équipe responsable du rapport annuel Perspectives économiques en Afrique. Il a également joué un rôle déterminant dans le développement du Réseau des marchés émergents (EmNet) parrainé par l'OCDE. Après un détachement de trois ans au cabinet du ministre français de l'Emploi, il est revenu à l'OCDE en tant que conseiller du secrétaire général. Il a été Sherpa de l'OCDE auprès du G7 et du G20 (2020-2022), chef (2018-20) et chef adjoint (2015-18) du Bureau des Sherpas et de l'Unité de la gouvernance mondiale. Avant de rejoindre l'OCDE, Nicolas a commencé sa carrière en tant qu'analyste risque-pays au sein du groupe Société Générale.

De nationalité française, Nicolas est diplômé de l'École Normale Supérieure d'Ulm (Paris). Il est titulaire d'un Diplôme d’Études Approfondies d’Économie du développement, d'une maîtrise de Sciences Politiques et d'une maîtrise d’Histoire de l'Université de Paris-1-Sorbonne.