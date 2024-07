Les marchés des capitaux d'Amérique latine ont connu une tendance à long terme selon laquelle il y a plus d'entreprises qui se retirent de la cote que d'entreprises qui s'introduisent en bourse. De nouveaux projets d'exploitation minière et d'infrastructures vertes sont nécessaires pour que le monde passe à une économie à faible émission de carbone, et ils pourraient représenter une opportunité pour le secteur des entreprises et les marchés de capitaux d'Amérique latine de se développer davantage au cours des prochaines années . Le programme de l'OCDE sur la gouvernance d'entreprise en Amérique latine apporte son expertise sur la gouvernance d'entreprise des sociétés cotées et des entreprises publiques dans la région, ainsi que sur les défis liés au développement des marchés de capitaux locaux. Les travaux régionaux se concentrent actuellement sur les défis politiques liés à la durabilité et à l'accès des entreprises en croissance aux marchés publics.