Carmine Di Noia

Auparavant, il a été commissaire de la Commission italienne des opérations de bourse (CONSOB), à partir de 2016. Il a également été membre suppléant du Conseil de l'OICV et du Conseil de surveillance de l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF), président du Comité d'analyse économique et des marchés (CEMA) et du Comité permanent post-négociation de l'AEMF, et vice-président du Comité de gouvernance d'entreprise de l'OCDE.



Il a été directeur général adjoint d'Assonime, membre du conseil d'administration de la Bourse italienne, président du comité politique d'EuropeanIssuers et chef du secrétariat technique du comité italien de gouvernance d'entreprise.

Il a été membre de plusieurs groupes de travail de la Commission européenne : Groupe d'experts du marché européen des valeurs mobilières (ESME), Groupe d'experts consultatif et de suivi de la compensation et du règlement-livraison (CESAME), Groupe de discussion sur la responsabilité des auditeurs, Groupe d'experts en valeurs mobilières sur le PASF.

Il est professeur titulaire de marchés financiers et de banque à l'école de commerce de l'université Luiss à Rome.

Il est titulaire d'un doctorat en économie de l'université de Pennsylvanie et d'un doctorat en théorie économique et institutions de l'université Tor Vergata.