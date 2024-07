Flore-Anne Messy

Elle est également chef de la délégation de l'OCDE pour le groupe de travail du G20 sur la finance durable, le groupe de travail du G20 sur l'architecture financière internationale et le partenariat mondial du G20 pour l'inclusion financière.

Elle a rejoint l'OCDE en juin 2000 pour développer les activités du Comité des assurances et des pensions privées. Après plusieurs années de travail sur les marchés financiers, les pensions et les politiques d'assurance, elle a lancé et dirigé les travaux de l'OCDE sur l'inclusion financière, la culture financière et la protection des consommateurs (y compris le Réseau international de l'OCDE sur l'éducation financière (INFE), les exercices PISA de culture financière, le groupe de travail G20/OCDE sur la protection financière des consommateurs et le secrétariat de FinCoNet). Depuis 2016, elle a dirigé successivement la Division de l'assurance, des pensions privées et des marchés financiers de l'OCDE et la Division du financement des consommateurs, de l'assurance et des pensions.

Avant de rejoindre l'OCDE, elle a travaillé comme consultante et auditeur pour des banques et des compagnies d'assurance chez Deloitte Touche Tomatsu. Elle est diplômée de l'Institut d'études politiques de Paris et a obtenu une maîtrise en économie internationale à l'université Panthéon-Sorbonne de Paris.