Allan Jorgensen

Il a rejoint l'OCDE en janvier 2021 après avoir travaillé pour le géant danois de la logistique A.P. Moller-Maersk, où il a dirigé les travaux sur le commerce inclusif et les pratiques commerciales responsables en tant que responsable du commerce durable. Auparavant, M. Jorgensen a travaillé dans le secteur public en tant que responsable des droits de l'homme et des entreprises à l'Institut danois des droits de l'homme, à la tête d'une équipe internationale d'experts en droits de l'homme et en développement durable travaillant avec des multinationales, des gouvernements, des organismes multilatéraux et des organisations de la société civile pour promouvoir des entreprises responsables et durables. De nationalité danoise, M. Jorgensen est diplômé en sciences politiques de l'université de Copenhague (Danemark) et en analyse des conflits internationaux de l'université du Kent à Canterbury (Royaume-Uni).