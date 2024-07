Antonio Gomes

En tant que Directeur adjoint, il assiste le Directeur dans la gestion stratégique de la Direction, en veillant à la réalisation de recherches et d'analyses de premier plan et en temps opportun, à la préparation et à la mise en œuvre de normes, au renforcement des capacités et à l'assistance technique, ainsi qu'à l'engagement efficace avec les parties prenantes et les partenaires, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'Organisation, dans les domaines des marchés financiers, du crédit à la consommation, de l'assurance et des pensions, de la gouvernance d'entreprise, de la concurrence, de l'investissement, de la conduite responsable des entreprises et de la lutte contre la corruption. Il est également le coordinateur de la direction pour l'adhésion, chargé de coordonner le processus d'examen des pays candidats à l'adhésion à l'OCDE pour les six comités techniques relevant de la compétence de la direction.



Auparavant, il a été directeur adjoint par intérim de la Direction des affaires financières et des entreprises de l'OCDE (2018-20), chef de la Division de la concurrence de l'OCDE (2016-18), et président de l'Autorité portugaise de la concurrence (2013-16). Il a travaillé à l'OCDE en 2013 en tant qu'expert principal en matière de concurrence et a été directeur du département des fusions de l'autorité portugaise de la concurrence (2007-13).

Depuis 2005, il est professeur adjoint à l'Université d'Aveiro, au Portugal.

De nationalité portugaise, M. Gomes est titulaire d'un doctorat en économie de l'université de York, au Royaume-Uni, et de maîtrises en économie de l'université de York et de l'Universidade Nova de Lisboa.