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Державне управління в Україні

Оцінювання на відповідність Принципам державного управління
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DOI
https://doi.org/10.1787/b0dd70ef-uk
Authors
OECD
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English
українська

Cite this content as:

OECD (2024), Державне управління в Україні: Оцінювання на відповідність Принципам державного управління, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/b0dd70ef-uk.
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