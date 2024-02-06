Державне управління в Україні

У цьому звіті аналізується ефективність державного управління в Україні за допомогою набору стандартних показників, заснованих на Принципах державного управління.

Принципи державного управління визначають, чим є ефективне державне врядування на практиці, і окреслюють основні вимоги, яких повинні дотримуватися країни під час процесу вступу до Європейського Союзу (ЄС). Вони оцінюють передумов ефективного державного управління (якість законів, політик, інституційна спроможність і процедури) і так і , як державне управління працює на практиці.

У своїх Стратегіях розширення 2014 та 2018 років Європейська Комісія виділила реформу державного управління як одну з трьох «основоположних» сфер процесу розширення ЄС. Враховуючи рішення Європейської Ради від грудня 2023 року розпочати переговори про вступ з Україною, цей звіт містить дані та рекомендації щодо того, як Україна може краще відповідати стандартам, встановленим Принципами.

Звіт є продовженням звіту SIGMA про результати базової оцінки державного управління України відповідно до Принципів державного управління 2018 року і містить порівняльну інформацію про успіхи реформ і виклики їй. Він охоплює шість тематичних сфер Принципів (стратегічні засади реформи державного управління, формування та координація політики, державна служба та управління людськими ресурсами, підзвітність, надання послуг та управління державними фінансами). У звіті наведено значення показників і порівняння загальних тенденцій в державному управлінні України.