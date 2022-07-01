Державне врядування в Україні: наслідки російської війни

Багато реформ державного врядування, розпочатих в Україні після Революції гідності 2014 року, були перервані через широкомасштабну агресію Росії проти України. Післявоєнне відновлення дає Україні безпрецедентну можливість перезавантажити свою систему врядування, залучаючи всі рівні влади. Це означатиме продовження роботи, спрямованої на зменшення неналежного впливу на розробку політики з боку приватних інтересів та на просування та кращий захист громадянського простору, що включатиме вжиття заходів проти подання неправдивої інформації та дезінформації і одночасно сприятиме подальшій та більшій участі та представництву в суспільному житті, а також просуватиме програми зеленого переходу та цифрової демократії.