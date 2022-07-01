Широкомасштабна агресія Росії проти України перешкоджає швидкому розвитку цифрової економіки та ІТ-сектору країни, зокрема, спричиняючи серйозні збої підключення до Інтернету. У цьому стислому викладі питань політики стверджується, що український уряд розробив амбітний план цифрового відновлення, який охоплює інфраструктуру, надання цифрових державних послуг і цифрову економіку, але певні проблеми залишаються. Дивлячись у майбутнє, за підтримки політичних інструментів ОЕСР, таких як «Рамкова концепція цифровізації», Україна могла б використати реконструкцію інфраструктури для модернізації своєї комунікаційної мережі, вирішення питання екстра територіального зв’язку та підтримки післявоєнної цифрової економіки за допомогою багатьох фіскальних, регулятивних і фінансових заходів.
Цифровізація для відновлення України
Policy paper
OECD Policy Responses on the Impacts of the War in Ukraine
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Abstract
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