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Цифровізація для відновлення України

Policy paper

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DOI
https://doi.org/10.1787/7ab01ffd-uk
Authors
OECD
Tags
OECD Policy Responses on the Impacts of the War in Ukraine
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Cite this content as:

OECD (2022), “Цифровізація для відновлення України”, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/7ab01ffd-uk.
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