Ця політична рекомендація висвітлює, як реформи регіонального розвитку та децентралізації в Україні, прийняті після революції на Майдані 2014 року, сприяли підвищенню стійкості регіонів та муніципалітетів країни після агресивної війни Росії проти України. Базуючись на звіті ОЕСР « Відбудовуємо Україну через зміцнення регіонального та муніципального управління », у ньому також пояснюється, як досягнення реформ багаторівневого врядування в Україні після 2014 року можуть стати підґрунтям для ефективної субнаціональної реконструкції та відновлення. Насамкінець, у ньому представлені конкретні рекомендації щодо того, як політики можуть використовувати місцевий досвід і надалі нарощувати субнаціональний потенціал для розробки та впровадження проектів реконструкції та відстеження прогресу, а також сприяти довгостроковому стійкому регіональному та місцевому розвитку.
Звертаємося до регіонів та органів місцевого самоврядування для відбудови України
Policy paper
OECD Policy Responses on the Impacts of the War in Ukraine
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Abstract
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