Звертаємося до регіонів та органів місцевого самоврядування для відбудови України

Ця політична рекомендація висвітлює, як реформи регіонального розвитку та децентралізації в Україні, прийняті після революції на Майдані 2014 року, сприяли підвищенню стійкості регіонів та муніципалітетів країни після агресивної війни Росії проти України. Базуючись на звіті ОЕСР « Відбудовуємо Україну через зміцнення регіонального та муніципального управління », у ньому також пояснюється, як досягнення реформ багаторівневого врядування в Україні після 2014 року можуть стати підґрунтям для ефективної субнаціональної реконструкції та відновлення. Насамкінець, у ньому представлені конкретні рекомендації щодо того, як політики можуть використовувати місцевий досвід і надалі нарощувати субнаціональний потенціал для розробки та впровадження проектів реконструкції та відстеження прогресу, а також сприяти довгостроковому стійкому регіональному та місцевому розвитку.