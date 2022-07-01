У стислому викладі питань політики стверджується, що оскільки в Україну надходять дотації для підтримки її відновлення, план країни з реконструкції інфраструктури повинен забезпечити ефективне витрачання ресурсів шляхом вирішення пріоритетних питань і зосередження на можливості реалізації. Цей підхід передбачає розробку генерального плану з чіткими цілями, що відповідають амбіціям держави в таких стратегічних сферах, як цифровізація та декарбонізація, і переліку проектів реконструкції, які узгоджуються з майбутнім шляхом вступу України до Європейського Союзу. У цьому контексті розробка стратегій, які мінімізують ризик невдалих закупівель, буде пріоритетним завданням політики.
Архітектура відновлення інфраструктури в Україні
Policy paper
OECD Policy Responses on the Impacts of the War in Ukraine
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Abstract
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