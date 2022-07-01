Skip to main content

Архітектура відновлення інфраструктури в Україні

Policy paper

More info

DOI
https://doi.org/10.1787/80029057-uk
Authors
OECD
Tags
OECD Policy Responses on the Impacts of the War in Ukraine
Download PDF

Select a language

English
українська

Cite this content as:

OECD (2022), “Архітектура відновлення інфраструктури в Україні”, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/80029057-uk.
Go to top