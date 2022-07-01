Соціальна політика для інклюзивного відновлення в Україні

Щоб підтримати своїх найбільш незахищених громадян в умовах російської широкомасштабної агресії проти своєї території, Україні потрібні як негайні дії, так і довгострокова політика. Війна загострює неблагополучне становище дітей, жінок, людей похилого віку та людей з обмеженими можливостями. У короткостроковій перспективі необхідні термінові дії з відновлення критично важливих активів для забезпечення адекватного житла та загальнодоступних основних послуг належної якості. Необхідно також вирішити важливі середньострокові та довгострокові пріоритетні проблеми зайнятості та соціальні проблеми, які існували до вторгнення, такі як безробіття серед молоді та доступ внутрішньо переміщених осіб до державних служб зайнятості.