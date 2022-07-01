Шлях до економічного відновлення України

У стислому викладі питань політики аналізуються основні наслідки війни Росії проти України, яка завдає значної шкоди економіці України, підриває макроекономічну стабільність і погіршує її виробничий капітал. У викладі стверджується, що далекоглядні прагнення України щодо відновлення та реконструкції повинні передбачати належні рамкові умови та залучення міжнародної підтримки для забезпечення стійкого відновлення і створення сильнішої, екологічнішої та більш соціально-відповідальної економіки України. Він визначає необхідні ключові структурні реформи та передбачає, що «покращення» вимагатиме від України проведення пріоритетних реформ у таких сферах, як інвестиції, конкуренція та судова система, що дозволить економіці скористатися новими економічними можливостями, диверсифікуватися та стати більш продуктивною та екологічно стійкою.