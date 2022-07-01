У стислому викладі питань політики аналізуються основні наслідки війни Росії проти України, яка завдає значної шкоди економіці України, підриває макроекономічну стабільність і погіршує її виробничий капітал. У викладі стверджується, що далекоглядні прагнення України щодо відновлення та реконструкції повинні передбачати належні рамкові умови та залучення міжнародної підтримки для забезпечення стійкого відновлення і створення сильнішої, екологічнішої та більш соціально-відповідальної економіки України. Він визначає необхідні ключові структурні реформи та передбачає, що «покращення» вимагатиме від України проведення пріоритетних реформ у таких сферах, як інвестиції, конкуренція та судова система, що дозволить економіці скористатися новими економічними можливостями, диверсифікуватися та стати більш продуктивною та екологічно стійкою.
Шлях до економічного відновлення України
Policy paper
OECD Policy Responses on the Impacts of the War in Ukraine
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Abstract
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