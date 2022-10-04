Надання адміністративних послуг під час війни

Повномасштабна агресія Росії проти України кардинально змінила спектр адміністративних послуг громадянам і способи їх надання. У багатьох регіонах країни фізичні об’єкти та інфраструктура зв’язку були пошкоджені або опинилися під окупацією. Це створило потребу в адаптації або пропозиції нових способів надання адміністративних послуг та створенні абсолютно нових послуг. Виникла необхідність перезапуску системи надання послуг, її адаптації та навіть перетворення. У перші дні війни послуги майже не надавалися. За перші три місяці система адаптувалася до умов воєнного часу. Українська система надання адміністративних послуг продемонструвала свою стійкість з точки зору безпеки та безпечності, а також з точки зору реагування на нові потреби населення. Уряд продовжуватиме докладати зусиль зі спрощення, дерегуляції та діджиталізації і після війни.