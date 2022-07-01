Економічний та екологічний прогрес України дуже постраждав від початку російського вторгнення, що спричиняє як негайні, так і довгострокові наслідки для здоров’я людей та екосистем, а також гальмує сподівання на створення зеленої та соціально-відповідальної економіки в Україні. У рамках свого Плану післявоєнного відновлення та розвитку Україна має зосередитися на усуненні та зменшенні безпосередніх ризиків, які створює війна для здоров’я людей та навколишнього середовища. У довгостроковій перспективі післявоєнний економічний розвиток має сприяти фундаментальному переходу України до зеленої економіки з чистим нульовим рівнем шкідливих викидів.
Екологічні наслідки війни в Україні та перспективи зеленої реконструкції
Policy paper
OECD Policy Responses on the Impacts of the War in Ukraine
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Abstract
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