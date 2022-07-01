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Екологічні наслідки війни в Україні та перспективи зеленої реконструкції

Policy paper

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DOI
https://doi.org/10.1787/a7bd20e4-uk
Authors
OECD
Tags
OECD Policy Responses on the Impacts of the War in Ukraine
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Cite this content as:

OECD (2022), “Екологічні наслідки війни в Україні та перспективи зеленої реконструкції”, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/a7bd20e4-uk.
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