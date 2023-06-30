Ринкове Дослідження Стану Конкуренції В Електроенергетичному Секторі України

Це ринкове дослідження українського електроенергетичного сектору аналізує загальний стан ринкової конкуренції. Дослідження надає детальний огляд та оцінку регуляторної бази роботи ринку електричної енергії в Україні, а також аналіз існуючих перешкод для конкуренції на оптовому та роздрібному ринках. Даний звіт включає в себе низку рекомендацій спрямованих на усунення основних причин неефективної конкуренції, виконання яких на етапі післявоєнного відновлення внаслідок військової агресії Росії проти України, сприятиме розвитку добре функціонуючого, конкурентного електроенергетичного ектору.