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Ринкове Дослідження Стану Конкуренції В Електроенергетичному Секторі України

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DOI
https://doi.org/10.1787/ec253027-uk
Authors
OECD
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OECD (2023), Ринкове Дослідження Стану Конкуренції В Електроенергетичному Секторі України, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/ec253027-uk.
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