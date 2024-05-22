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Підвищення стійкості шляхом прискорення цифрової трансформації бізнесу в Україні

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DOI
https://doi.org/10.1787/5d9e86a7-uk
Authors
OECD
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українська

Cite this content as:

OECD (2024), Підвищення стійкості шляхом прискорення цифрової трансформації бізнесу в Україні, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/5d9e86a7-uk.
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