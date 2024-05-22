Підвищення стійкості шляхом прискорення цифрової трансформації бізнесу в Україні

Цифрові технології не лише створюють величезний потенціал для підвищення продуктивності компаній, вони також можуть покращити економічну стійкість та підтримати відновлення економіки під час війни. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року український уряд досягнув значних успіхів на шляху прискорення цифрової трансформації та продовжує підтримувати цифровізацію. Незважаючи на те що цифрові технології вже приносять чималу користь Україні, малі та середні підприємства ще не повністю реалізували потенціал цифровізації. Окрім проблем, пов’язаних з війною, інші фактори, як-от недостатня обізнаність, дефіцит кваліфікованих кадрів, секторальні особливості і фінансові обмеження, ускладнюють розповсюдження цифрових технологій.

Уряд має на меті і надалі сприяти цифровізації МСП і наразі готує Стратегію підтримки МСП на період від 2024 до 2027 року. Протягом 2023 року ОЕСР надала Україні рекомендації щодо використання цифрових технологій, щоб підвищити продуктивність, підсилити стійкість і сприяти відновленню. У звіті наведений огляд результатів цієї роботи, і розглядаються: і) шляхи посилення інституційної та політичної основи для цифровізації МСП на національному і регіональному рівнях; іі) шляхи цільової підтримки цифровізації МСП, засновані на моделях ОЕСР; та ііі) конкретні шляхи використання цифровізації, які можуть допомогти МСП протистояти викликам, пов’язаним з війною.