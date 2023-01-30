Skip to main content

Відбудовуємо Україну через зміцнення регіонального та муніципального управління

Report

More info

DOI
https://doi.org/10.1787/a5a7939d-uk
Authors
OECD
Tags
OECD Multi-level Governance Studies
Download PDF

Select a language

English
українська

Cite this content as:

OECD (2023), Відбудовуємо Україну через зміцнення регіонального та муніципального управління, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/a5a7939d-uk.
Go to top