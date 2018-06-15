Підтримання темпу процесу децентралізації в Україні

У фокусі публікацій результатів дослідження Багаторівневе державне управління - поступ України у сфері регіонального розвитку, територіальної реформи й децентралізації за період від 2014 року.

Уряд започаткував реформу з метою об’єднати місцеві органи влади і підсилити процес децентралізації, а також надати органам врядування суб-національного рівня додаткові повноваження й ресурси.

За короткий час зроблено успішні кроки на шляху об’єднання територіальних громад для більшої податково-бюджетної, адміністративної та політичної децентралізації. Крім цього, розроблено Державну стратегію регіонального розвитку на період 2015-2020 р.р.

У новостворених об’єднаних територіальних громадах відбулися перші місцеві вибори, й деякі місцеві органи врядування вже надають ширший спектр публічних послуг. Проте, залишається спектр важливих проблем, - від необхідності знаходити рішення, адаптувати багаторівневе державне управління і територіальний устрій в умовах зростання нерівності до кращої структуризації процесу фіскальної децентралізації.

У даному звіті подано результати діяльності регіонів та нерівності в Україні, опис територіальної реформи, що зараз триває, підходів до децентралізації, проаналізовано вплив заходів фіскальної децентралізації. Звіт також містить аналіз конкретного прикладу – сектору транспорту. У звіті надано низку рекомендацій щодо дій на підтримку України задля формування умов успішної децентралізації.