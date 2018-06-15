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Підтримання темпу процесу децентралізації в Україні

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DOI
https://doi.org/10.1787/9789264301481-uk
Authors
OECD
Tags
OECD Multi-level Governance Studies

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English
українська

Cite this content as:

OECD (2018), Підтримання темпу процесу децентралізації в Україні, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/9789264301481-uk.
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