Повышение конкурентоспособности в странах Центральной Азии

В Казахстане, Кыргызстане, Монголии, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане начиная с 2000 года зарегистрирован впечатляющий экономический рост, обусловленный главным образом экспортом сырьевых товаров и рабочей силы. Однако завершение товарного суперцикла и недавнее замедление темпов экономического роста выявили наличие рисков, неизбежно сопровождающих такую зависимость от экспорта полезных ископаемых и от притока денежных переводов; также проявились и трудности, которые предстоит преодолеть для достижения более стабильного и всеобъемлющего роста. В странах Центральной Азии давно признана важность повышения конкурентоспособности экономики, диверсификации структур производства и повышения устойчивости к внешним потрясениям. Для решения этих задач потребуются амбициозные реформы в трех областях: государственное управление, торгово-транспортная связность и деловая среда. Настоящая публикация посвящена главным образом аспектам делового климата и отражает результаты работы ОЭСР со странами Центральной Азии, проделанной за несколько лет, в области доступа к финансированию, интернационализации предприятий и совершенствования профессиональных навыков. Каждое из представленных здесь ситуационных исследований по отдельным странам является результатом одного из проектов, осуществляемых ОЭСР совместно с правительствами Казахстана, Кыргызстана, Монголии, Таджикистана и Узбекистана.