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Повышение конкурентоспособности в странах Центральной Азии

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DOI
https://doi.org/10.1787/9789264290129-ru
Authors
OECD
Tags
Competitiveness and Private Sector Development

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Cite this content as:

OECD (2018), Повышение конкурентоспособности в странах Центральной Азии, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/9789264290129-ru.
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