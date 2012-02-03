Competitiveness and Private Sector Development: Kazakhstan 2010

С 2000 года рост экономики Республики Казахстан увеличивался в среднем на 8-9% в год, что позволило стране войти в десятку самых быстроразвивающихся государств в мире. Казахстан привлекает больше прямых иностранных инвестиций, чем все остальные страны Центральной Азии вместе взятые. До сих пор высокие экономические показатели страны обеспечивались, главным образом, добывающей промышленностью. В нефтегазовую отрасль уходят три четверти всех иностранных инвестиций, поступающих в страну. Однако благодаря определ èнным конкурентным преимуществам новыми источниками роста могут стать неэнергетические отрасли экономики Казахастана. В 2009 году Казахстан приступил к реализации масштабной программы диверсификации источников прямых иностранных инвестиций. С этой целью правительство обратилось к ОЭСР с просьбой о проведении Обзора отраслевой конкурентоспособности. В настоящем докладе, представляющем первую стадию реализации проекта, содержится оценка и излагается стратегия повышения конкурентоспособности неэнергетических отраслей экономики Казахстана, в том числе агропромышленного комплекса, агрохимии, логистики, сектора деловых услуг и информационных технологий. Несмотря на то что правительство страны успешно провело первый этап реформ, направленных на создание благоприятного делового климата, государству рекомендуется устранить основные политические барьеры, препятствующие развитию рассмотренных отраслей. Так, для улучшения качества продукции и модернизации производства необходимо принять меры по обеспечению доступа к финансированию, привлечению современных предприятий розничной торговли и повышению квалификации персонала. Настоящий обзор был подготовлен в рамках Программы ОЭСР по повышению конкурентоспособности стран Евразии, региональной программы, направленной на содействие экономическому росту и развитию одиннадцати республик бывшего Советсткого Союза, а также Афганистана и Монголии.