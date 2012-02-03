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Competitiveness and Private Sector Development: Kazakhstan 2010

Sector Competitiveness Strategy (Russian version)
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DOI
https://doi.org/10.1787/9789264167476-ru
Authors
OECD
Tags
Competitiveness and Private Sector Development

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Cite this content as:

OECD (2012), Competitiveness and Private Sector Development: Kazakhstan 2010: Sector Competitiveness Strategy (Russian version), OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/9789264167476-ru.
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