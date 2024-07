Quel rapport entre l'âge et les compétences ?

Les adultes âgés de 55 à 65 ans sont moins compétents en littératie et en numératie que ceux âgés de 25 à 34 ans. Les différences de compétences liées à l’âge varient sensiblement entre les pays, ce qui semble indiquer que les politiques mises en oeuvre dans le domaine des compétences peuvent avoir une incidence sur l’évolution de ces dernières au cours de la vie. Si les adultes plus âgés ont en général un niveau de compétences inférieur à celui des plus jeunes, ils ne sont pas moins bien lotis – voire réussissent parfois mieux – que ces derniers en termes de résultats sur le marché du travail.