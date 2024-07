Nouvelles pistes de création de valeur dans le secteur agroalimentaire

Le document donne des pistes de réflexion sur les nouvelles sources de création et de captation de valeur au sein du secteur agro-alimentaire. L’ensemble des opportunités de création de valeur est vaste et le document n’est pas exhaustif. De nouvelles stratégies sont en cours d’élaboration par les différents acteurs du secteur dans un contexte mondialisé incertain et compétitif où les attentes des consommateurs et de la société en général évoluent.