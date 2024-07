Mesures prises dans les économies émergentes face aux flambées des cours internationaux des produits agricoles de base

Ce rapport examine et classe en différentes catégories les mesures prises dans dix grandes économies émergentes face à la hausse des cours internationaux des produits de base au cours de la période 2006-08. Il examine les répercussions de ces mesures sur les marchés intérieurs afin d'évaluer leur efficacité au regard des résultats visés. Le rapport répartit les mesures en quatre grandes catégories : les interventions sur le marché destinées à limiter la hausse des prix alimentaires, les interventions sur le marché visant à maîtriser l'inflation, les mesures d'aide aux consommateurs au travers de filets de sécurité et celles de soutien aux producteurs. Pour évaluer l'importance relative de chacune de ces catégories dans chaque pays examiné, le rapport estime leur impact budgétaire. Les évolutions des flux commerciaux, la transmission des prix, l'inflation, la consommation et la production ont été utilisées pour analyser les répercussions sur les marchés intérieurs et pour dégager des conclusions pour l'action publique. Les interventions sur le marché pour minimiser l'impact sur les consommateurs n'étaient pas toujours efficaces, même si les flux commerciaux étaient suspendus, et ont taxé les producteurs qui ne pouvaient pas bénéficier de la hausse des cours mondiaux. Les producteurs ont été partiellement dédommagés par une augmentation des subventions aux intrants, mais avec une charge relativement lourde sur les contribuables dans certains cas.