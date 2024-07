Les mesures prises face aux problèmes agro-environnementaux

Ce rapport d’inventaire se concentre sur l’évolution de l’ensemble des politiques s’attaquant aux problèmes environnementaux en agriculture dans les pays de l’OCDE au cours de la dernière décennie (depuis le milieu des années 1990). Cet inventaire des politiques a été entrepris: (i) sous l’angle des objectifs environnementaux que poursuivent les politiques ; et (ii) sous l’angle des mesures mises en œuvre. Pour atteindre leurs divers objectifs en termes d’environnement, les pays de l’OCDE associent différents moyens d’action lorsqu’il n’existe pas de marché pour les externalités et les biens publics. Les instruments utilisés sont le reflet de la démarche politique globale du secteur ; des problèmes environnementaux spécifiques et de leurs liens perçus avec les activités agricoles ; de la nature des droits de propriété liés à l’utilisation des ressources naturelles (terres, eau) et des inquiétudes de la société liées aux problèmes environnementaux.