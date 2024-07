Les marges extensives des échanges agricoles

Ce document expose les nouveaux travaux qui ont été menés sur l’évolution des exportations agroalimentaires de 69 pays entre 1996 et 2006 et cherche à répondre aux questions suivantes : les exportations agricoles au cours de cette période ont-elles davantage augmenté à la marge intensive (accroissement des exportations de biens classiquement vendus à des partenaires commerciaux traditionnels) ou à la marge extensive (nouveaux flux d’échanges de nouveaux produits et/ou vers de nouveaux partenaires commerciaux) ? À la marge intensive, les pays riches exportent-ils des volumes plus importants, ou perçoivent-ils des prix plus élevés pour leurs marchandises ? À la marge extensive, les nouveaux flux d’échanges sont-ils le résultat d’une plus grande diversification des produits ou celui de l’exportation de produits classiquement échangés vers un nombre plus important de destinations ?