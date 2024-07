Incidences sur les échanges et les politiques commerciales des différentes réponses apportées par les pouvoirs publics aux préoccupations de la société

Les préoccupations sociales relatives aux activités agricoles ont de nos jours un rôle important dans l’évolution des politiques nationales. Ces préoccupations sont perçues différemment d’une société à l’autre tout comme les réponses des pouvoirs publics (instruments économiques et réglementations). En retour, ces réponses ont des conséquences pour les échanges et les relations internationales. Cette étude examine un certain nombre de questions qui font partie du débat actuel ainsi que leur traitement au niveau national et dans le cadre des dispositions qui les concernent dans les accords de l’OMC.