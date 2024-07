Impact des flambées d'épizooties et des nouvelles pratiques de lutte sur les marchés et les échanges agricoles

La fièvre aphteuse compte parmi les épizooties les plus contagieuses. Elle affecte tous les animaux à sabots fendus et réapparaît régulièrement dans les pays membres et non membres de l’OCDE. Elle est responsable d'une mortalité élevée chez les jeunes animaux et d’une réduction des performances des adultes. La fièvre aphteuse fait partie des quatre grandes maladies animales étudiées par une commission spéciale de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE). Bien qu’à l’échelle internationale, des investissements considérables (ressources et moyens d’action) aient été consacrés à la prévention, la fièvre aphteuse surgit de façon récurrente dans de nombreuses régions du monde. La première partie de cette étude a pour objet de passer en revue les choix qui s’offrent aux pouvoirs publics, de rappeler l’historique de la fièvre aphteuse, et d’esquisser une description qualitative des effets économiques de cette épizootie. La seconde partie de l’étude s’attache à quantifier l’impact que les différentes stratégies de lutte pourraient avoir sur les marchés et les échanges agricoles.