Compétitivité, productivité et efficacité dans les secteurs agricole et agroalimentaire

Ce rapport passe en revue les travaux sur la competitivite, la productivite et l.efficacite des secteurs agricole et agroalimentaire. Cette revue clarifie les concepts et la terminologie utilises dans ce domaine et fournit une evaluation critique des approches et indicateurs employes dans les etudes anterieures pour mesurer la competitivite, la productivite et l'efficacite au niveau sectoriel et a celui des exploitations. Elle examine egalement les principaux resultats recents concernant la croissance de la productivite, les variations de competitivite relative entre sous-secteurs et entre pays, et ses determinants. Pour terminer, elle identifie les principales lacunes de la connaissance dans ce domaine et suggere de porter davantage d'attention au secteur agroalimentaire, aux facteurs de competitivite ne passant pas par les prix et a l'incidence des interventions des pouvoirs publics sur la competitivite.