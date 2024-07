Geographical Distribution of Financial Flows to Developing Countries 2024

This publication provides comprehensive data on the volume, origin and types of aid and other resource flows to around 140 developing countries. The data show each country's receipts of official development assistance as well as other official and private funds from members of the Development Assistance Committee of the OECD, multilateral agencies and other key providers. Key development indicators are given for reference.

Cette publication fournit des données détaillées sur le volume, la provenance and les types d'aide et d'autres apports de ressources attribués à chacun d'environ 140 pays en voie de développement. Les données statistiques couvrent les apports d'aide publique au développement et les autres financements publics et privés fournis à chaque pays bénéficiaire par chacun des membres du Comité d'aide au développement de l'OCDE, par les organismes multilatéraux ainsi que par d'autres fournisseurs. Des indicateurs socio-économiques de base sont présentés pour information.