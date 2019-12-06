Государственные закупки в Казахстане

Данная публикация отмечает значительный прогресс, достигнутый в совершенствовании системы государственных закупок в Казахстане, прежде всего в сфере внедрения электронных закупок. Опираясь на передовой опыт, обзор включает политические рекомендации, направленные на содействие правительству Казахстана в проведении дальнейших необходимых реформ в целях соответствия международным стандартам.