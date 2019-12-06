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Государственные закупки в Казахстане

Реформирование системы в целях повышения эффективности
Report

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DOI
https://doi.org/10.1787/8c22ccf8-ru
Authors
OECD
Tags
OECD Public Governance Reviews
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русский

Cite this content as:

OECD (2019), Государственные закупки в Казахстане: Реформирование системы в целях повышения эффективности, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/8c22ccf8-ru.
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