Pеализация гендерной политики в Казахстане

В обзоре выявляются сильные и слабые стороны, а также возможные направления реформирования политики в отношении проблематики гендерного равенства и широкого внедрения гендерных подходов в Казахстане. В обзоре излагаются практические рекомендации по государственной политике касательно институциональной системы, систем формирования политики и подотчетности, в интересах развития и сохранения инициатив по гендерному равенству и широкому внедрению гендерных подходов, в рамках поддержки реализации Концепции семейной и гендерной политики в Республике Казахстан до 2030.